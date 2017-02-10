台南女中10生捐髮獻愛心 剪30公分飄逸長髮助癌友

捐髮獻愛心！台南女中師生為了幫助癌症病友免受無髮之苦，10名學生義不容辭捐出蓄了多年的30公分長髮，今天由校長鄭文儀象徵性剪下第一刀，由髮型師義務幫學生剪掉原本一頭飄逸的長髮，不過幾秒鐘，長髮秒變短髮，有人不捨但更多的是歡喜，三度捐髮的高一生林佳妤說，希望讓罹癌女生也能享有一頭秀髮，「頭髮再留就有了。」

台南女中首度舉辦「牽君一髮，希望有你」捐髮活動，活動去年底起跑，學生率先騎單車環島西半部，募集3萬元，將用於製作假髮，捐助給高雄癌症希望基金會。學務主任李宜芳說，這項活動是由萬芳高中推動，南女國文老師張馨云得知也決定跨校合作，希望能漸漸拓展到其他高中，讓更多人跟進。

不同於一般捐髮多為捐20公分即可，配合高雄癌症希望基金會募集條件，今天捐髮學生一律均需捐30公分，讓癌友有更多髮型選擇，同學也在場義賣二手衣物，所得均用於捐助製作假髮。

(中時)