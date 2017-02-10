折翼天使訪陸軍官校 歡喜之情溢於言表

折翼天使們訪陸官，校方更安排聲光逼真的模擬射擊體驗，更安排聲光逼真的模擬射擊體驗，更安排聲光逼真的模擬射擊體驗。(陸軍官校提供)

來訪的學員們臉上滿掛笑容，對於館藏多元的文物、史料與壁畫大開眼界。(陸軍官校提供)

為發揚愛心與關懷，陸軍官校10日接待來自高雄市腦性麻痺服務協會的25位學員，不僅走訪校史館，也在優美的校園中漫步巡禮，更安排聲光逼真的模擬射擊體驗，讓來訪的學員們臉上滿掛笑容。

首先參訪校史館，介紹陸軍官校創校歷史，對於館藏多元的文物、史料與壁畫，讓來訪學員們大開眼見，足見他們對歷史與藝術的喜愛；隨後前往教學區，體驗步槍模擬射擊，在志工的協助下，學員們親自感受步槍逼真的後座力及聲光特效，歡喜之情溢於言表。

其中1名學員洋洋總是面帶微笑，讓許多人印象深刻；洋洋是個樂觀又開朗的大男孩，儘管在肢體上有所不便，但他依舊表現自己活潑個性，讓接待的志工同學們也感染了快樂的氛圍。

洋洋的父親過去也是職業軍人，由於考量自身健康狀況及對洋洋的照顧，目前已退伍全心照料家庭；他說，儘管退伍多年，但對此次腦麻服務協會參訪陸軍官校的行程給予讚許，希望讓全民國防的教育理念，也能深植所有學員心中。

陸軍官校拋磚引玉，希望藉此次參訪行程讓國軍及社會各界看見這群折翼天使，為他們開啟一扇接納與關懷的愛心大門。

(中時)