SBL》閻總涉賭辭職 蔣淯安：沉重且怪怪的

蔣淯安強調如今SBL場邊看不到閻家驊身影，心情難免感到沉重。(黃及人攝)

面對閻家驊涉賭辭去台啤總教練位置，剛好碰上台啤本周3連戰的關鍵時期，台啤全隊上下除了感到震驚，且不敢置信，畢竟今後場邊將少了閻總執教身影，「小安」蔣淯安說：「當然很不習慣閻哥從此不在場邊，心情很沉重！」

由於閻家驊涉案新聞在9日下午爆發，當時台啤全隊正在遊覽車上，準備南下高雄巨蛋練球，不少球員都很訝異，蔣淯安說：「在遊覽車上知道時，真的被嚇到了，如今沒了閻哥，真的怪怪的，有種說不出的感覺。」

回想當初在SBL選秀會上，閻家驊獨具慧眼選進個子矮小的蔣淯安，才造就小安去年獲選中華隊國手，在劉錚跳槽對岸打球後，小安也逐漸躍居台啤一哥地位，「沒有閻哥，我今天不可能在這裡，我對他只有感謝再感謝。」

周伯勳也很訝異閻家驊涉賭事件，「就算發生這種事，仍不影響閻哥在我心目中的崇高地位，他是我籃球路上的貴人，要不是他，我也不可能去年拿到生涯唯一1次冠軍，閻哥一直在扮演我們球員跟教練團的溝通橋樑。」

身為閻家驊近年愛將，也是連兩屆三分球大賽冠軍的于煥亞，則是大膽放話本周要搶3連勝，「我不知道怎麼評論這件事，只知道要把接下來比賽努力贏下來，不過少了閻哥，就像沒了安定感，多少有點怪，反正打了就知道。」

從SBL第1季就跟在閻家驊身邊打球，如今已成台啤助教的王建惟，當然對於簽賭案感受更加深刻。(黃及人攝)

從第1季就跟在閻家驊身邊打球，如今改任台啤教練的「小六」王建惟，更是不捨閻哥辭去職務，畢竟台啤能以公營球隊之姿，轉變成台啤協會模式，且奪下4次總冠軍，一切都是閻哥所促成，如今沒有閻哥坐鎮，球員必須努力自我成長。

「沒了閻哥，真的蠻不習慣，這些年來他的神來一筆調度，且幫我們處理場上狀況，甚至鼓勵球員去中國打拚，」小六說，「接下來只能靠球員自己成長，有經驗的球員，也要發揮應有價值努力傳承，向心力一定要夠。」

「無論閻哥發生什麼，那些都是籃球圈外的事情，跟我們、跟台啤一點關係都沒有！我們仍會努力打下去。」

(中時電子報)