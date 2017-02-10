搖元宵提花燈 宮廟秉持傳統慶元宵

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台南市六甲恆安宮媽祖廟舉辦「赤山–兩保半元宵民俗文化慶典嘉年華會」系列活動，今天以「搖元宵」揭開序幕，搭配繞境踩街、拚陣、提花燈等民俗，盼發揚在地文化資產。

出席參加搖元宵活動的台南市政府首席顧問顏純左表示，「兩保半元宵民俗遶境祈安活動」在六甲地區已延續上百年歷史，是一場凝聚地方組織及民俗文化傳承的宗教活動。多年來六甲媽祖廟秉持傳統，讓歷史風華和文化資產發揚光大。

媽祖廟副主委陳彥呈表示，今年度以「赤山–兩保半元宵民俗文化慶典嘉年華會」為主題，將原本單純繞境祈安活動，擴大舉辦成兩天一夜的民俗慶典。邀請各地學校團體及在地表演藝術團「赤山表演藝術坊」一起藝陣大車拚。除了各種民俗技藝表演，現場還提供體驗搖元宵、彩繪燈籠等傳統民俗。1060210

(中央社)