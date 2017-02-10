辭中職秘書長 朱康震13日去職
中職秘書長朱康震在除夕對中職員工發出電郵，表示將辭去秘書長一職，經過與會長吳志揚懇談後，確定離開聯盟，相關人事案自13日生效。
中華職棒秘書長朱康震在除夕當天發給中職員工電子郵件，表示自己階段性任務告一段落，將辭去秘書長一職。
9日中職新春團拜後，朱康震表示，他很感謝會長及4球團這兩年來的關心、指導、指教，但「天下無不散筵席」，並提到他正式離職的時間點還不確定，因為還需待會長尋找秘書長的接任人選，屆時他才會和新任秘書長交接。
但今天中職就發出聲明，表示秘書長朱康震基於個人因素請辭，經會長詳細了解原因並懇談，決定尊重其意願勉予同意。
朱康震請辭的人事案將於13日生效，秘書長職務由副秘書長王惠民暫代。1060209
(中央社)
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