被指不可靠 英國每日郵報曾犯5大錯

我要評比

英國「每日郵報」時常報導許多台灣媒體愛引用的「英國研究」，但英文版維基百科編輯群投票通過以「普遍不可靠」為由，原則上禁引「每日郵報」為來源。

「每日郵報」（Daily Mail）的英文版維基百科已更新並指出，在2017年，英文版維基百科編輯群經討論達成共識，認為「每日郵報」的報導疏於查證、太具煽動性，甚至製造新聞，認為其「普遍不可靠」（generally unreliable），往後不得再用於英文維基百科作為關注度（Notability）與內容事實的參考資料。

維基百科的編輯們，將把現有約1萬2000條引用自「每日郵報」的參考註解逐步移除，改為其他更可靠的來源。

英國版「哈芬登郵報」（The Huffington Post）整理「每日郵報」曾犯下的5大錯誤：

一、在著名的亞曼達諾克斯（Amanda Knox）案中（到義大利唸書的美國交換生，涉嫌與男友合謀殺害英國女室友），「每日郵報」在2011年10月3日錯誤報導亞曼達諾克斯被判決「有罪」。

儘管亞曼達諾克斯最終被判「無罪」，錯誤報導卻在「每日郵報」網站停留約90秒鐘。

報導裡甚至還有聽取判決時的反應，說亞曼達諾克斯聽到判決後「看起來非常震驚」，並說被害者家屬「面無表情，直視前方，僅對激動的諾克斯親屬看了一眼。」「每日郵報」事後更正報導。

二、2014年，英超曼聯球員保羅普巴（Paul Pogba）在推特（Twitter）否認曾接受「每日郵報」訪問，說他甚至沒見過寫報導的記者，但「每日郵報」並未撤下報導。

三、2014年，「每日郵報」報導喬治克隆尼（George Clooney）和當時還是未婚妻、現在是妻子的黎巴嫩裔英國籍人權律師阿瑪爾（Amal Alamuddin）的母親之間，因為信仰問題而關係緊繃。

喬治克隆尼在「今日美國報」（USA Today）駁斥，表示報導完全是捏造。「每日郵報」事後向喬治克隆尼、阿瑪爾及阿瑪爾的母親致歉，但喬治克隆尼不接受。

四、2016年，「每日郵報」再度登出一篇杜撰的訪問，遭到義大利足球員皮爾洛（Andrea Pirlo）在Instagram公開抗議後撤下。

五、2010年，「星期日郵報」（The Mail on Sunday）表示，德國基爾大學（Kiel University）氣候專家拉提夫（Mojib Latif）的研究，挑戰對於「溫室效應」的看法，甚至影響電腦模型試算的標準。

拉提夫隨後表示，這篇報導根本搞不清楚「短期的天氣現象」及「長期的氣溫變化」有何不同，後者才是他的研究領域。

「每日郵報」出版於1896年，是僅次於「太陽報」（The Sun）的英國第二大報，也是英國唯一一份女性讀者超過男性的報紙。

目前除了「每日郵報」被認為「普遍不可靠」之外，「太陽報」及「每日鏡報」（Daily Mirror）也被認為「可能不可靠」（Potentially unreliable），但尚未遭禁用。1060210

(中央社)