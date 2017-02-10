假借問路 將入獄男子犯性侵案
36歲蔡姓男子即將入獄服刑，日前開車發現一名弱智女子，竟假借問路，將弱智女子誘騙上車，帶到公廁性侵，今天被警方移送法辦。
警方表示，住在嘉義縣的蔡姓男子因犯竊盜罪，即將入獄服刑，4日開車行經嘉朴公路（嘉168線）太保市後潭段時，看到一名弱智女子，竟起淫念，趨前搭訕。
蔡男以問路為由，將弱智女子誘騙上車，隨即載到鄰近公園的公廁內性侵得逞，被害女子返家後，家人發現有異，憤而向警方報案。
警方調閱附近路口監視器，鎖定蔡男涉有重嫌，經通知到案說明後，蔡男起初否認性侵，並聲稱只是載被害人到公園上廁所，但警方卻在他車上搜出被害人的手機、提包等證物。
此外，警方還在蔡男車上發現黃色書刊，加上被害人指證，蔡男才坦承犯行，警方偵訊後，今天依強制性交罪嫌將他移送法辦。1060210
(中央社)
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