畢飛宇寫短篇要領 有限篇幅傳言外之意
中國小說家畢飛宇今天參與台北國際書展座談，表示寫短篇小說要領在於以有限篇幅傳遞更多言外之意，留給讀者自行意會內容，他說「讀者永遠比想像中聰明」。
被譽為「當代的契訶夫」，中國小說家畢飛宇以短篇小說見長，敘述鮮明、節奏感掌握自如的寫作風格，獲得魯迅文學獎、茅盾文學獎、英仕曼亞洲文學獎等獎，作品「推拿」、「玉米」深受台人喜愛；下午在台北國際書展舉辦座談，以「小說亂彈，意在言外」為題，與台灣作家黃麗群暢談寫作奧妙。
畢飛宇說，小說著重人物性格與內心描寫，然短篇小說因篇幅限制，比長篇還難寫，他以詩句「空山不見人，但聞人語響」概括短篇小說難度，表示讀者看小說有時「見不到人」，作者卻要把這人心理狀態呈現出來，寫作功力全看此。
他以汪曾祺作品「受戒」中的「二師父之妻」為例，汪以「白天悶在家不出來」一言以蔽之，畢飛宇笑說，「普通讀者眼睛一下就滑過這行字，但好讀者就會覺得寫真好」，他解釋二師父是名和尚，其妻為照顧丈夫形象，白天不出門，讚原著用簡短篇幅，塑造出該人物特點。
畢飛宇說，作家寫的是「言」、營造的是「意」，語言擁有言外之意，無論空間多局促，都能啟發讀者內心想像，「讀者相信作者是好作家，作家則認為讀者永遠比較聰明」，表示作家讀者互相尊重，成就了短篇小說有趣之處。
有人提問，現今讀者生活在電子時代，想像與耐性不足，作家要傳達的「意」是否該更凸顯？畢飛宇以年輕時讀「紅樓夢」無感、年紀稍長懂得欣賞的經驗回應，「閱讀永遠不要慌，有一定經歷便能體會，鎮定比什麼都重要」，讓台下聽眾會心一笑。1060210
(中央社)
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