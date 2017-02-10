顏錦福老江湖護愛女 天天練泳

顏錦福成功交棒顏聖冠，現在他天天到市議會游泳。（王超群攝）

要說到由台北市議會退休後仍天天到議會報到的常客，市議員顏聖冠的父親顏錦福非他莫屬；時至今日，即使顏錦福早就不是議員而且當過4任立委，他仍然維持著天天到議會泳池游泳的習慣，寒流來襲也不例外。

昨天氣溫極低，顏錦福一如既往到泳池報到，他說游泳早在他立委時代就不時到市議會浪裡白條一番，離開民代職務後他幾乎從不間斷。除此之外，他的退休生活就是以關心政治、但不再重任公職為原則，畢竟女兒顏聖冠已經接棒，而且還拿下中正、萬華選區市議員第一高票，這是過去民進黨選將從未有過的成績。言下之意，顏錦福對女兒的政壇表現以「可圈可點」形容，似乎相當滿意。

顏錦福本身是由黨外公政會時代就發跡的政治人物，他回憶當年，自己是繼費希平、尤清之後，以市議員公職選上公政會理事長，曾經親自操盤過黨務，並且在就職宣言時公告要在自己理事長任內組黨成功，最後兩年的任期他果然在上任第6個月就組成民進黨，挾著創黨元老的餘威，女兒顏聖冠在1998年陳水扁市長落選當年選上第一次市議員，此後一路連任至今，如今已是該選區最資深的市議員。

面對著2018年市議員選盤大洗牌的趨勢，顏錦福再三告誡女兒：「拿破崙也有滑鐵盧，那樣失敗一次就輸光，選戰之路絕沒有輕忽的可能。」說到失敗，話題難免提到同選區的市議員童仲彥，媒體報導稱顏聖冠正在挖童仲彥樁腳，她顯得對此報導很不以為然，「我根本不知道他樁腳在那裡，怎麼挖？」

因為家暴案童仲彥政治聲譽受創深重，會不會讓同選區的顏聖冠受惠？見過大場面的顏錦福則笑笑說，「聖冠選5次從來不批評別人」，父女兩人的共識是，退出民進黨的人也不代表不能參選，透露出這兩位政壇父女檔一貫對選戰謹慎而不敢掉以輕心的態度，顏錦福強調「不要小看任何人」。

(中時)