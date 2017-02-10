拒當魯蛇！台南就業中心助青年釐清職涯方向
拒當魯蛇！大部分求職者對就業方向不確定，頻繁進出不同職場，始終未能找到屬於自己的職場方向，飽受挫折感、淪為職場魯蛇，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心關懷弱勢族群，結合台南北區家扶中心、安平產業園區廠商聯合協進會舉辦「歡慶元宵，皂就你的人生」，鼓舞青少年及早構思職場藍圖。
台南就業中心胡瑞娟主任表示，為幫助青年及早認知未來想走的職涯，特別舉辦這一場活動，冀望如能從新世代族群著手，透過就服中心各種職業性向工具測量及與就服人員討論，找到屬於自己興趣的職類，提早對各種職類應具備之專業知識進修及自我提升，並在求學期間多方體驗相關職類的實務經驗，增加職場競爭力，在往後求職路上才能更加順暢。
台南就業中心也為打創青年能自主學習，教導青年自製手工皂，除了體驗自我學習樂趣，更能瞭解美麗成果的背後，需要用心認真的付出。
(中時)
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