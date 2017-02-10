國立原住民族博物館 屏縣府爭取

屏東縣政府爭取設置原住民族委員會「國立原住民族博物館」，原民會副主委汪明輝今天率隊再度會勘土地，屏東縣政府表示，有必勝的決心。

屏東縣政府與7個縣爭取「國立原住民族博物館」，所提供的土地有57公頃，位於北大武山下，緊鄰林後四林平地森林園區，也鄰近全國首座兼具治水、養水及觀光效益的大潮州人工湖與水流源源不絕的二峰圳。

屏東縣長潘孟安表示，縣府提供的土地是規劃推動「屏東幸福生活園區發展計畫」的優先開發區，有新來義永久屋部落在旁，在原住民的傳統領域內，沿線可通往約18個原住民部落、5座休閒農場及茂林、大鵬灣、小琉球等國家風景區和六堆客家文化園區、原住民族文化園區、山川琉璃吊橋等等，也可連結墾丁國家風景區及通往台東。

屏東縣原民處長伍麗華表示，在地排灣族人稱這塊土地為「itjuvangas」，是一個充滿故事的傳統領域；是原漢交界處但卻沒有任何族群衝突的「包容與共享之地」。1060210

(中央社)