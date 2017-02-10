國立原住民族博物館 屏縣府爭取
屏東縣政府爭取設置原住民族委員會「國立原住民族博物館」，原民會副主委汪明輝今天率隊再度會勘土地，屏東縣政府表示，有必勝的決心。
屏東縣政府與7個縣爭取「國立原住民族博物館」，所提供的土地有57公頃，位於北大武山下，緊鄰林後四林平地森林園區，也鄰近全國首座兼具治水、養水及觀光效益的大潮州人工湖與水流源源不絕的二峰圳。
屏東縣長潘孟安表示，縣府提供的土地是規劃推動「屏東幸福生活園區發展計畫」的優先開發區，有新來義永久屋部落在旁，在原住民的傳統領域內，沿線可通往約18個原住民部落、5座休閒農場及茂林、大鵬灣、小琉球等國家風景區和六堆客家文化園區、原住民族文化園區、山川琉璃吊橋等等，也可連結墾丁國家風景區及通往台東。
屏東縣原民處長伍麗華表示，在地排灣族人稱這塊土地為「itjuvangas」，是一個充滿故事的傳統領域；是原漢交界處但卻沒有任何族群衝突的「包容與共享之地」。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。