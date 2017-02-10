大鵬灣賽嘉空域 12日通航
屏東大鵬灣國家風景區規劃有空域區，前年發生輕航機落海事件後停航，接手的威翔航空修建跑道後，將在12日復航，同時，將首度讓大鵬灣的空域與賽嘉的空域通航。
大鵬灣國家風景區推廣陸海空3D旅遊，空域飛行部分，大鵬灣輕航機場起降跑道全長400公尺、寬20公尺，是屏東三地門賽嘉飛行公園外，屏東第2個飛行輕航機、飛行傘的空域，前年不幸發生輕航機落海事件後停飛。
國內輕型運動飛機生產廠商威翔航空科技公司，與大鵬灣開發公司異業合作，接手大鵬灣跑道的經營，12日將重啟大鵬灣的飛行，同時讓大鵬灣與賽嘉空域通航，這也是首度賽嘉的空域可以正式打開，與大鵬灣接通。
威翔航空行銷總監張玉穎表示，公司在大鵬灣建有休閒中心，向民眾介紹輕型運動飛機，同時，將引進10台「CTLS」輕型運動飛機。
威翔航空表示，未來威翔航空將在大鵬灣展開多元的航空休閒運動，讓國人可以學習飛行、可以擁有私人飛機、可以從天空享受台灣的美景，期待為屏東地區開闢航空帶來的多元商機。
威翔航空指出，威翔取得德國飛行設計公司（Flight Design GmbH）的技術移轉，生產全球銷售冠軍的運動飛機CTLS，目前已經陸續交貨到美國及澳洲等市場，12日活動當天將用這個掛著台灣品牌首度首度交貨到台灣的運動飛機，展現性能及國人飛機製造的能力。1060210
(中央社)
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