台北101東京晴空塔 雙塔現台灣燈會

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台北101大樓和東京晴空塔，雙塔花燈現台灣燈會在雲林，今天正式點燈亮相，見證台日友好及絢爛光芒。

台北101大樓和東京晴空塔從2013年起合作，曾舉辦台北101「幸福之樹—晴空塔許願活動」、東京晴空塔「台北101十週年攝影展」等，博得各界口碑。

台灣燈會在雲林雙塔再現，今天晚間正式點燈亮相，雲林縣長李進勇、交通部觀光局長周永暉、雙塔及各界等與會，見證幸福花燈綻放光芒。

主辦單位表示，在11日至19日燈會期間，凡是與台北101花燈合照的民眾，只要憑合照至台北101觀景台購票登頂，享有半價優惠（每人限購4張），請把握良機。1060210

(中央社)