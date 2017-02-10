鬆綁管制 內政部擬單獨訂社會團體法

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為鬆綁政府對社會團體的管制作為，內政部積極推動修法，規劃就「人民團體法」中的社會團體單獨制定「社會團體法」，預定16日辦理說明會。

內政部表示，現行「人民團體法」是民國31年訓政時期制定，雖然在78年、81年經過幾次修正，但都只是名稱上的修正，其內涵仍以高度管制的方式管理人民團體相關事務，違背當前民主法治及人權保障的思潮。

因此，內政部說，正進行全面檢討與翻修，並研議將「人民團體法」有關社會團體部分單獨制定「社會團體法」。

根據內政部草案，社會團體指依法完成登記，以推崇文化、學術、醫療、衛生、宗教等為目的，由個人或團體組成的民間非營利團體。

草案明訂，申請登記為社會團體，應於舉行成立大會，訂定章程，選任理事及監事後3個月內，檢具相關文件，以書面或網際網路向主管機關申請登記。

社會團體的理事名額至少7人，並於理事中選舉1人為負責人；監事名額至少3人，並選舉1人為監事會召集人。社會團體會員大會每年至少召開1次。

為防止假非營利的社會團體之名，圖私利之弊，草案明定社會團體對其財產、孳息及其他各項所得，不得有分配盈餘的行為。

草案明訂，社會團體得依有關稅法規定減免稅捐；社會團體為會務及業務需要，得申請租用非公用財產類的公有不動產，提供團體使用。1060210

(中央社)