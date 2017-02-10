試院若拖太久 柯建銘：將自提年改方案

民進黨團總召柯建銘今天表示，考試院若無法在4月中前將年金改革版本送進立院，超過時限，民進黨團將不得不自己提案，盼行政院、立法院、考試院要多互相協調溝通。

立法院新會期將在下週開議，年金改革成為朝野關注的焦點。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天接受媒體專訪後受訪表示，最晚4月中，考試院完成年金改革審查送進立院，若超過時限，民進黨團將自己提案，但這是不得不的方法，他不希望是這樣。

柯建銘指出，考試院在年金改革佔有重要的位置，考試院年金改革版本要送考試院全院委員會審查，而委員會召集人就是考試院副院長，因此立法院要在20日先通過副院長的人事同意權案。

他表示，日前考試院秘書長李繼玄有來找過他，說明銓敘部已就年金改革的架構、看法，跟考試委員報告4次，尋求共識，銓敘部會在月底把條文寫好送至考試院院會，盼依這樣的程序，最晚4月中完成審查送到立法院。

柯建銘說，若超過時限，民進黨團將自己提案，但這是不得不的方法，他也不希望是這樣。年金改革是院際關係，行政院、立法院、考試院要互相協調，若過程中出現問題，大家要多溝通了解來克服。1060210

(中央社)