陳時中推分級醫療 轉診者可望優先看診

強化分級醫療，衛福部長陳時中今提出「轉診優先」構想，未來民眾若經基層診所轉診到大醫院，看診、住院可望享有優先權，接受轉診的醫院也可獲得額外獎勵補助。

陳時中今天下午拜訪中華民國基層醫療協會，與近20名基層醫師座談，會中首次拋出「轉診優先」構想，盼強化分級醫療。

他指出，未來相同病情的病人如果是從基層診所上轉，可望優先看診、優先住院，而且經轉診的患者已經過專業診斷，比自行到醫院去看的病人病情更明確，也能藉此教育民眾不要一有小病就往大醫院跑。

如此一來，不僅轉診的醫療院所能獲得補助，還可以提高患者到基層診所看診意願，經轉診也不用多付部分負擔，用獎勵代替懲罰，對民眾、醫師而言都是雙贏。

健保署長李伯璋受訪時說，這是好的想法、方向，「部長開口我們就會去研究」，會全力配合，希望藉此鼓勵患者能在基層看診就在基層看，對此政策他「樂觀其成」。1060210

(中央社)