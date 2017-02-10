寒流來襲磁磚易剝落 中市府籲注意安全

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寒流來襲，氣溫驟降，台中市都市發展局今天提醒，天氣驟冷易使房屋外牆磁磚飾材因熱脹冷縮剝落，籲請市民注意外牆磁磚安全維護。

都市發展局呼籲市民注意外牆磁磚安全維護，修繕經費如符合相關條件，可向市府申請補助，另民眾如發現建築物外牆磁磚有立即剝落之虞，可撥打1999通報專線，以維護公共安全。

都發局表示，受到開春首波寒流影響，全台氣溫近日明顯變化，溫度持續偏低，由於天氣驟冷易使外牆磁磚飾材熱脹冷縮，產生脫落狀況，提醒建築物所有權人及使用人，應自主加強巡視建築物外牆飾材。

如有磁磚剝落等情形，都發局指出，應善盡管理維護責任儘速修繕，而民眾於室外通行時，則儘量行走於騎樓內或遠離已有外牆飾材脫落情形的大樓建物，以維護自身安全。

都發局說，相關外牆維護修繕費用，可依「台中市公寓大廈共用部分及約定共用部分維護修繕費用補助辦法」，由公寓大廈管理委員會或管理責任人提出申請，另屋齡達20年以上老舊大樓如符合「台中市都市更新整建維護補助實施辦法」相關條件規定，可申請外牆拉皮經費補助。1060210

(中央社)