生態浩劫 近4百隻領航鯨擱淺紐國南島海岸
紐西蘭今日迎來該國史上最大的生態浩劫，位於南島西北部的黃金海岸，被巡岸的義工發現有近400隻領航鯨（pilot whales）擱淺在海灘，紐西蘭自然保護部（New Zealand Department of Conservation）隨即動員當地的人力與船隻，即刻對擱淺在沙灘上的領航鯨進行搶救，協助部份還有體力的鯨魚自行游回海中，對其餘較為虛弱的領航鯨則以大量水分維持牠們身體的低溫與濕度。
據美國《時代雜誌》（Time Magazine）報導，紐西蘭南島西北部海岸驚傳大批領航鯨擱淺的消息，由當地社區的巡岸義工發現，整個海灘上共擱淺近400隻大大小小的領航鯨，緊急通知該國自然保護部，並動員約300名人員前往海灘撒水，維持擱淺的領航鯨身體低溫和溼潤狀態，並聯合沿岸的船隻將受傷鯨魚運出醫療。由於數量和範圍實在太大，紐西蘭當局決定，入夜後搜救行動仍持續進行，試圖挽救最大數量的領航鯨。
領航鯨，分為長肢領航鯨及短肢領航鯨兩種，雖然行為與體型都類似於鯨魚，但在分類上牠們卻是屬於海豚科的海洋生物。領航鯨的外觀多半呈黑色或非常深的灰色，分佈區域相當廣泛，其中長肢領航鯨主要在南極洲與南冰洋一帶的冷水區域，包含智利、阿根廷、澳洲、紐西蘭等海域都能見到蹤跡，總數約有20多萬隻；至於短肢領航鯨則分佈在三大洋的溫帶與熱帶海域，光是太平洋一帶就有至少18萬隻的紀錄。
如今紐西蘭當局仍未找到此次大規模擱淺的原因，這同時也是紐西蘭史上自1985年後，第二次發生大規模領航鯨擱淺的事件。根據當地媒體最新的報導，雖然當局與社區投入大批資源進行救援，很可惜的是，仍有約3/4的領航鯨最終回天乏術。
(中時電子報)
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