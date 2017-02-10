Uber司機繞行抗議 交通部允1周召開公聽會

面對新修正的《公路法》重罰，Uber今日起暫停在台叫車服務，盼重新與政府展開對話，強調會盡力重開服務，逾百名司機則發起挺Uber活動，開車繞行交通部抗議，另有40多名司機在部前靜坐，後來由路政司官員出面接下陳情書，承諾7天內舉辦公聽會，邀請Uber司機代表與相關業者進行說明。

台灣Uber司機聯盟發起挺Uber活動，今有逾百輛車相挺，上午10點集合後繞行交通部，另有40多名司機陸續前往靜坐。活動發起人之一沈柏耀指出，對於部長賀陳旦所說的納管、納稅、納保險，因交通部、金管會及稅局互踢皮球無法進行，而相關單位對於封殺Uber及立法的速度，竟比抓通緝犯的速度還要快，漠視社會底層為家計的努力。

Uber司機們靜坐欲遞交陳情書給賀陳旦，但未等到部長出面，最後由路政司營業科長王昭明代表接下陳情書，承諾7天內舉辦公聽會，並邀請3至5名Uber司機代表，以及相關業者一起展開座談。

交通部強調，已多次與Uber溝通及表達取締非法的立場，遺憾的是Uber不但未有改正，反而不斷誘導新司機加入違法服務，營業期間又切割責任，鼓勵司機對抗公權力，作法可議。

交通部再次批評Uber未盡照顧員工的責任，可以理解Uber司機在倉促宣布暫停營運帶來的錯愕，但這也顯示出Uber對旗下司機權益自始至終的漠視。

Uber於10日凌晨起暫停叫車服務，許多乘客在最後一刻趕搭「末班車」，另有人在Uber公司外替暫停服務倒數，晚間12點過後，Uber App顯示服務已暫停，且無法看到相關叫車資訊。

Uber表示，進入台灣市場4年，已有超過百萬人下載Uber App，吸引約1萬6000名民眾加入成為合作駕駛，總計1200多個日子，完成超過1500萬趟服務。

Uber指出，再怎麼想繼續服務，現在的法令環境卻無法有營運的空間，希望暫停服務的同時，能夠重啟跟政府的對話，讓已經萌芽的車輛分享經濟未來得以茁壯，「我們會盡一切之力重啟服務」，也向所有合作駕駛與乘客道謝。

台灣大車隊則藉著抗議展開徵才，建議想要兼差增加收入的司機，可以加入台灣大車隊多元計程車的行列，更預告今年第二季就會上路，公司將輔導考取職業駕照及執業登記證。

(中時)