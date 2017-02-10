衣櫥裡種大麻 男子被逮

34歲劉姓男子染上吸大麻菸惡習，因為買太貴，索性自己種，他上網搜尋大麻栽種知識和技巧，在衣櫥裡種起大麻。楠梓警方接獲線報，循線到劉男林園溪州住家，打開衣櫥發現5棵大麻盆栽、烘乾成品10公克及3顆搖頭丸，今(10)訊畢後，依違反毒品危害防制條例將他移送法辦。

(中時)