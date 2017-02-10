女友肚微凸郭富城真當爸？經紀人正式回應
天王郭富城（城城）前年認戀小23歲嫩模方媛，去年底被直擊帶方媛上醫院疑有喜，而方媛日前又曖昧發文說：「有沒有發現我有一點小變化呢？」照片中小腹微凸，又引發熱議，對此，郭富城經紀人剛剛正式回應說：「大家不用想像力太豐富」，間接否認城城將當爸。
新年假期結束，方媛日前回歸微博曬美照，問網友自己有何不同，而其中一張側面照，方媛身穿黑色洋裝看似小腹微凸，引發粉絲驚訝問：「有了？」再掀懷孕疑雲，據香港《蘋果日報》報導，郭富城經紀人小美剛回應說不太清楚，「不過大家不用想像力太豐富，可能過年大家喜歡分享美照而已，但凡事如果大家都用祝福心態去看待就是最美好的」。
而方媛去年被發現中指套戒，似乎已被天王男友認定，問郭富城母親是否滿意方媛？他沒說話只微微地點了頭，暗示母親相當滿意準媳婦，種種跡象下，讓粉絲相當期待早日從郭天王口中聽到成家好消息。
(中時電子報)
關鍵字：郭富城
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