今起大執法 國1末端速限60公里
國道1號中山高速公路漁港路高架路段，前年底通車，將貨櫃中心直接連通中山高，分流後，已大幅改善港區道路客貨車爭道的情形，但該路段限速60公里，今(10)日起啟用測速照相器違規取締，降低事故發生。
國道5隊表示，中山高末端延伸路廊通車後，貨櫃車直達高速公路，除提升高雄港聯外運輸效率，另也將輔以科技執法器材，在國道1號末端北向373公里420公尺，以及南向373公里550公尺處，各設一支固定式測速照相機，減少事故衝突。
國道5隊警察，違規測速相關設備已演收完畢，並於今日啟用，呼籲用路人用路人行經該路段，依限速行駛，以免遭罰。
自元月起，針對惡意逼車，也將進行強力執法，若有任意以迫近、驟然變換車道，或以連續閃燈或鳴按喇叭，迫使前車讓道，甚至行駛中驟然減速、煞車或於車道中暫停。
依據道路交通管理處罰條例第43條規定，可處新臺幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣汽車號牌3個月；情節嚴重者，可依刑法公共危險、強制罪、恐嚇、傷害、妨害自由等罪嫌移送法辦。
(中時)
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