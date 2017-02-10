桃捷無障礙設施 身障團體：還有改善空間

身障團體下午試乘機場捷運，並體驗各項無障礙設施。(范揚光攝)

由於月台間隙過大，輪椅族必須用倒車方式出入車廂，前輪才不會卡入縫隙。(范揚光攝)

車廂內的輪椅固定座讓身障者的安全更有保障。(范揚光攝)

機場捷運通車在即，一群身障人士與導盲犬10日前往試乘，並從高鐵桃園站搭車至機場一航廈站，實際體驗車廂及車站內的動線及無障礙設施；儘管部分細節有待改善，但大家依舊寄予厚望樂觀其成。

輪椅族楊春生表示，車廂內的輪椅固定座十分實用，也讓使用者的安全多一分保障，但是不熟練或是上肢不便的身障者可能無法在列車起步前繫好固定用的安全帶。

視障者張晉豪對於車站導盲設施讚譽有加，他認為，完善的設計加上導盲犬的引導，即使是首次進入陌生的車站也不會「迷路」。

對於此次身障人士試乘的心得，捷運公司表示會詳細記錄並做為日後改善的依據，讓捷運的乘車環境更加友善。

(中時)