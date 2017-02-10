警收賄放任業者倒廢土 判16年

惡警包庇不肖業者在農地濫倒廢土，擔任擺手套收賄遭重判16年！基隆地檢署偵辦新北市警局金山分局警員涉嫌包庇不法，讓不肖業者在偏鄉農地濫倒廢土，再從中收取賄款，今天基隆地方法院宣判，前重光所長蔡明和遭重判16年有期徒刑，本案仍可上訴。

法院調查，於2014年5月至12月間，蔡明和時任重光所長，他與當地里長賴蔡標共同擔任白手套，暗中放水給4家不肖業者傾倒廢土，使得當地農地環境遭受巨大破壞，有居民向警方投訴，但始終抓不到傾倒廢土的真兇，後來地檢署介入後，才發現員警與里長攜手「賺黑錢」，最後將蔡、賴兩人以及不肖業者起訴。

包庇案件爆發後，里長賴蔡標及業者坦承有收受金錢、行賄並傾倒廢土，唯有員警蔡明和始終否認涉案，並火速於前年4月辦理退休，其中行賄的謝姓業者指出，短短幾個月內，他就給了蔡警46萬元，其他業者則不知道給了多少錢，而里長坦言也有分到行賄的金錢，並透露「行賄價」是傾倒廢土每車300至500元不等，再以每個月結帳後分贓。

由於蔡警矢口否認犯案，又不配合調查，遭法官認為員警收賄已觸犯貪污治罪條例，如今證據確鑿，卻又堅不吐實，今天宣判蔡警違反犯貪污治罪條例，違背職務收賄罪等4罪，處有期徒刑10年、12年，應執行16年，褫奪公權4年，並沒收46萬犯罪所得，全案仍可上訴。

(中時)