坦承私自募款 拍扁麵包師向麵包店辭職
拍攝前總統陳水扁惹議的高雄麵包師傅黃士福日前傳出私訊網友求金援，他今天在臉書PO文承認「私自募款是錯誤行為」，已向目前任職的麵包店辭職。
日前有網友PO出1張Messenger對話截圖，黃士福秀出郵局存摺照向一名網友請求金援，希望對方資助新台幣5萬元，該名網友大感意外，還自嘲「…是我長得像ATM？」。
另有網友日前留言給黃士福表示，黃士福遭冒名求金援，當時他煞有其事截圖發文「很多無端的事！我對台灣已經失望了！我如何走下一步？」當時他不願多說明細節，還說「我也不會很在意這些事…我也認了。」
黃士福今天在臉書寫下「今天是我最後一次FB上留言！之前私自募款的事確實是我個人錯誤行為，我個人的貪念！」「我對不起我姐、母親、支持和愛護、鼓勵說抱歉！希望大家能讓我重新開始的機會！深深對大眾說對不起！我錯了！烘焙坊我已經離開辭職！」1060210
(中央社)
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