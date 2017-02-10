台灣燈會在雲林 主燈點燈彩排
2017台灣燈會在雲林虎尾主燈區明天正式啟燈，今天晚間總彩排，23公尺高的主燈「鳳凰來儀」，展現昂首飛揚、振翅丰姿。
28年來首次到雲林的台灣燈會，晚間總彩排，雲林縣長李進勇、交通部、中華電信等各界，將手按開燈魔球，進行「魚米雲林縣、花燈作故鄉、蔗糖與偶戲、寶島耀榮光、國泰民安樂、來儀舞鳳凰」開燈6步驟。
23公尺高的主燈「鳳凰來儀」，展現昂首飛揚、振翅翱翔的丰姿，象徵帶領台灣飛向新紀元，還有90秒璀璨煙火表演秀，與主燈相互輝映，璀璨繽紛。
李進勇說，今年台灣燈會規劃虎尾主燈區、北港燈區兩大燈區，北港燈區已於7日啟燈，吸引遊客如織；虎尾主燈區將於明天正式啟燈，歡迎國內外旅客，來賞燈遊雲林。
他指出，縣府籌備2017台灣燈會，與20鄉鎮市公所、企業及民間團體，結合在地藝師融合創新元素，以產官學的金三角組合，打造完美燈會，今晚總彩排將展現1年來辛苦籌辦成果。
2017台灣燈會在雲林高鐵特區、農博生態園區及北港，共50的展場面積，是歷年燈會之最，以「友善大地、多元文化、燈會原鄉」3主軸展現燈會燦爛。1060210
(中央社)
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