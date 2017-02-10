永和保福宮擲筊送重機 首日湧入近千名民眾
擲筊贏重機！永和區公所、保福宮今（10日）起舉辦擲筊慶元宵活動，只要捐出6張發票即可參加，最大獎項為市價30萬元的重型機車，活動首日湧入近千名民眾，不乏親子一起同樂，還有來自高雄的民眾帶著一疊發票參加，誓言要把大獎抱回家。
永和區公所連續5年舉辦捐發票擲筊公益活動，去年開始與保福宮合作，共近萬人參加，募得逾5萬7000張發票，全數捐給創世基金會。活動今登場，湧入近千名民眾，現場相當熱鬧，民眾把握年節的最後氣氛。
保福宮公關組長張進義指出，去年最大獎為自小客車，擲筊經由保生大帝同意，改為1輛市價30萬元的重型機車、4輛機車，讓得獎機會增加，另外還有iPhone、HTC手機、精美禮物等，所有獎項總價值近70萬元，預估今年參加人次將會破萬。
來自高雄民眾陳加筠說，第一次參加擲筊活動感覺很新鮮，捐發票有機會中大獎還可以做公益，特地帶著一疊發票來參加，誓言要進入複賽，帶大獎回家。
永和區長吳興邦指出，今年再次與保福宮合作，特別增加特獎獎項名額：第一特獎KAWASAKI 300cc重型機車、第二特獎YAMAHA 155cc機車、第三特獎YAMAHA 125cc機車共3輛，還有Apple iphone 7 plus及HTC手機等多項大獎，希望更多民眾能響應捐發票做公益得好運，擲筊祈福拿重機。
(中時)
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