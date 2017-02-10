傳2018年選戰強碰 李婉鈺竟這樣說邱主任

李婉鈺(左)說，感覺邱惠美(右)是個安靜的女生。(周刊王資料照)

捲入童仲彥外遇風波的「邱主任」邱惠美，傳可能會投入選戰，選2018年新北市板橋區議員，和新北市議員李婉鈺展開美女大對決，李婉鈺被問到此事時竟說，她以前常常碰到邱惠美，感覺她是個安靜、親切的女生。

據《壹新聞》報導，李婉鈺表示，邱惠美被形容為「不喜歡她的就不是男人」，那麼邱惠美不管在哪裡選，都會有不錯的成績。

李婉鈺說，她和邱惠美私底下沒有深交，過去在公開場合經常遇到邱惠美，通常是朋友的朋友帶來一起聚餐。她對邱惠美的印象就是個安安靜靜的女孩。

(中時電子報)