傳2018年選戰強碰 李婉鈺竟這樣說邱主任
捲入童仲彥外遇風波的「邱主任」邱惠美，傳可能會投入選戰，選2018年新北市板橋區議員，和新北市議員李婉鈺展開美女大對決，李婉鈺被問到此事時竟說，她以前常常碰到邱惠美，感覺她是個安靜、親切的女生。
據《壹新聞》報導，李婉鈺表示，邱惠美被形容為「不喜歡她的就不是男人」，那麼邱惠美不管在哪裡選，都會有不錯的成績。
李婉鈺說，她和邱惠美私底下沒有深交，過去在公開場合經常遇到邱惠美，通常是朋友的朋友帶來一起聚餐。她對邱惠美的印象就是個安安靜靜的女孩。
(中時電子報)
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