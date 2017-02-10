日本賽車冠車松田次生訪草衙道
日本三重縣知事鈴木英敬10日偕同三重縣出身的Super GT賽車冠軍選手松田次生訪問位於高雄草衙道的鈴鹿賽道樂園，立法委員邱議瑩也獲邀於「迷你鈴鹿賽道」出場，共同來一場台日卡丁車競速的友誼賽。
草衙道指出，現年38歲的松田次生，於1993年開始接觸卡丁車，2年後在全日本卡丁車錦標賽FSA級出賽。1997年入學松田就讀鈴鹿賽車場賽車學校SRS-F，獲頒獎學金，隔年他出賽全日本F3錦標賽並獲得首次優勝。
2000年松田在Formula Nippon第3場比賽達成了最年少優勝紀錄，創下年度排名第4佳績。從2001年賽季起，他同時出賽Formula Nippon及全日本GT錦標賽。2007年即便未有勝場仍拿下賽季冠軍，隔年則以壓倒性速度完成衛冕。
松田於2014年重回NISIMO並出賽SUPER GT，並在最終場獲得優勝，奪得他個人第1個大賽冠軍頭銜，翌年於最終場演出逆轉勝，連2年蟬聯季賽冠軍，成為唯一在SUPER GT及頂級方程式等兩大賽事中達成賽季2連霸偉業車手。
(中時)
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