第一科大花燈「舞雞」 奪台北燈節社會組燈王
國立高雄第一科大創新設計工程系創作花燈「舞雞」，奪下今年台北燈節大型主題燈座類社會組燈王，10名師生犧牲寒假，不眠不休埋首製作，從擬設計圖、綁鐵絲、焊接、牽電路，耗費3周，完成一座3層樓高的大花燈，無論公雞造型、活潑用色，皆獲得好評。
創設系助理教授宋毅仁表示，這次花燈融入許多台北元素，主燈座舞雞的雞身尾巴羽毛，就用了5種繽紛顏色，象徵2017台北世大運logo視覺設計，主燈旁布置也融入台北101、北門古蹟、自由廣場，勾勒出今日台北樣貌，獲得評審青睞。
今年二度參與花燈競賽的學生陳守程說，大型花燈創作難度高，骨架結構、機械動力、美學設計、電路配置，每項技術都是學問，因要節能減碳，電流不得超過50安培。
為不影響光度，學生大家花了不少時間討論電力配置，終於完成長9公尺、寬2.7公尺、高約7公尺燈座，過程十分艱辛。
他說，這次使用傳統紮作技巧形塑公雞，是雞冠、喙嘴、尾羽能栩栩如生的關鍵。舞雞花燈將在中山堂展至2月12號。
(中時)
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