豐原第一市場失火 延燒4戶釀1傷

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豐原第一市場富春街巷弄內民宅失火，鐵皮加蓋頂樓有火舌不斷竄出。（民眾提供）

警消灌救約1小時，在火場內救出70歲謝男，意識清楚，有輕微嗆傷。（王文吉攝）

消防隊出動灑水車自高空灌救。（王文吉攝）

豐原第一市場失火，幸好傍晚時分，早市沒人做生意，1人輕傷送醫。（王文吉攝）

起火點位於市場內民宅，1樓堆放大量易燃雜物，迅速向左右延燒，共4戶遭波及。（王文吉攝）

台中市豐原區第一市場接近傍晚時分傳出火警，疑市場內堆放大量易燃雜物，火勢迅速延燒4戶民宅，大量濃煙直竄天際，目擊者表示，1公里外的市政府陽明大樓都看得到，警消在1戶民宅4樓救出70歲謝男，意識清楚，已送豐原醫院急救。

台中市消防局下午4時35分獲報，豐原區富春街23巷1戶民宅失火，立即調派豐原、潭子及神岡、石岡、西屯等分隊44名人力，出動19輛各式救災車輛，由第一大隊長陳楊純凱指揮搶救。

因起火點位於傳統市場內，現場堆放大量易燃物，火勢迅速延燒4戶，並傳出有民眾受困，警消佈水線灌救，晚間5時30分左右救出70歲謝男，經送醫急救，臉部有輕微燒傷，無嗆傷情形，目前留院觀察。

(中時)