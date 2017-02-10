H5N6現蹤花蓮 立委徐榛蔚籲農委會徹查病毒源頭

防疫所進行消毒作業。（楊漢聲翻攝）

相關單位進行檢疫。（楊漢聲翻攝）

這個月2日花蓮縣玉里鎮田間發現一隻死亡幼鵝，經確認為國內首起H5N6高病原性禽流感病毒，由於該病毒去年在日、韓爆發嚴重疫情，更曾在大陸造成人類死亡案例，引起全國恐慌，更嚴重影響花蓮養禽產業及禽類市場。立委徐榛蔚呼籲中央，務必釐清病毒源頭，主管機關必須徹查，不能排除任何可能，更要擴大檢驗，以杜絕疫情，確保民眾生命財產安全。

徐榛蔚表示，據她瞭解與訪查，玉里地區周邊家禽場，目前都無異狀，相關禽隻也都很健康，農委會防檢局也都對半徑１公里內的養鴨場進行疫情訪查、採樣，現階段也都健康良好，但基於防疫考量，需在半個月內控管，僅能在當地屠宰，不得運往其他縣市，半徑3公里內將持續監控3個月，對於花蓮養禽產業影響不小。

她指出，H5N6具有強大的感染力，也會禽傳人，致死率相當高，而花蓮坊間對於在玉里發現H5N6病毒卻議論紛紛，認為不管私人飼養或是禽場，都不可能將病死幼鵝或鴨隨意棄置，雖然有可能是侯鳥遷徙導致，卻剛好只有一隻就被委外的監測單位發現，且一驗就是H5N6，而主管機關卻完全排除人為刻意棄置或其他地區移入之可能，實在令人匪夷所思，病毒來源更是個謎？

徐榛蔚強烈呼籲，農委會必須擴大檢驗，除了半徑3公里內及花蓮地區的養禽場外，全國各地養禽場也必須訪查抽驗，除監測疫情，也必須儘快釐清病毒來源，千萬不得隱匿，或是轉移焦點忽視防疫，才能有效杜絕疫情爆發，保障人禽健康。

(中時)