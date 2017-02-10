因應燈會、國際馬拉松 高捷延長、提前發車
為歡迎全國民眾到高雄賞燈、看煙火及參加高雄MIZUNO國際馬拉松，高雄捷運公司配合延長營運及提前發車，以服務民眾返家或前往會場。
2月11日晚間24:00登場的高雄燈會藝術節20分17秒主秀煙火節目，高捷首次配合在非跨年夜以外時段延長營運，當日橘線西子灣站末班車將延長至翌日凌晨2點開出，紅線三多商圈站也延長至翌日凌晨01:30分。
2月12日於世運主場館舉辦的2017高雄MIZUNO國際馬拉松，高捷紅、橘線則提早於當日清晨04:30分發車，相關乘車資訊，可洽車站服務人員。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。