因應燈會、國際馬拉松 高捷延長、提前發車

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為歡迎全國民眾到高雄賞燈、看煙火及參加高雄MIZUNO國際馬拉松，高雄捷運公司配合延長營運及提前發車，以服務民眾返家或前往會場。

2月11日晚間24:00登場的高雄燈會藝術節20分17秒主秀煙火節目，高捷首次配合在非跨年夜以外時段延長營運，當日橘線西子灣站末班車將延長至翌日凌晨2點開出，紅線三多商圈站也延長至翌日凌晨01:30分。

2月12日於世運主場館舉辦的2017高雄MIZUNO國際馬拉松，高捷紅、橘線則提早於當日清晨04:30分發車，相關乘車資訊，可洽車站服務人員。

(中時)