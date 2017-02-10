南島婚禮將登場 今年主題魯凱族百合婚禮
南島族群婚禮系列活動今年將由屏東縣霧台鄉承辦，主題為「情牽大武山‧百合花的誓約」，3月4日在霧台部落文化廣場展開，希望新人在雲霧繚繞的山林間及櫻花盛開氛圍下，許下永恆誓約。這是屏北3原鄉的大事，歡迎大家一同見證10對新人們的堅貞愛情。
南島族群婚禮由三地門、瑪家、霧台3原鄉輪流主辦，今年已邁入第12屆，以傳統原住民貴族婚禮為主軸，各部落族群為主題，進行婚禮儀式。舉辦至今已見證百餘對新人攜手未來，每年都吸引許多國內外新人報名參加。
今年將以霧台鄉傳統的魯凱族婚禮儀式進行，由部落家戶準備各項儀式與禮品，新人們從各家戶出發，歷經求婚、下聘、婚禮祈福、盪鞦韆等儀式，完成終生大事，再現傳統貴族婚禮。
今年活動將於3月4日至4月1日辦理，開幕活動在霧台部落文化廣場展開，重頭戲傳統婚禮3月11日在霧台國小登場，部落族人將以嫁女娶媳般的心情辦理婚禮，主辦單位也會致贈福袋及結婚照等多項禮物，讓新人留下美好回憶。
茂管處表示，霧台鄉除了山林及櫻花美景，還有岩板巷、基督長老教會等特色景點，非常適合旅遊。處方也規畫多條優惠行程，讓遊客遊遍屏北3原鄉，旅遊還能參加摸彩，詳情可上茂林國家風景區管理處網頁查詢。
(中時)
關鍵字：南島婚禮、情牽大武山‧百合花的誓約、魯凱族婚禮
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