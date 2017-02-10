HBL淡商不敵南山無緣4強 提前無緣衛冕

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HBL女甲尋求衛冕的淡商今天以56比70不敵南山，在8強賽吞下5連敗，提前無緣晉級4強，也意味尋求3連霸、隊史第10冠的目標落空。

105學年高中籃球聯賽（HBL）女甲級8強賽正在新莊、板橋體育館同步進行，淡水商工這支傳統勁旅本季受到傷兵影響，屢屢受挫，加上預賽的話，已經是處於7連敗的低潮。

而淡商上一次沒有晉級4強是在101學年，當時獲得第5名。

南山高中則是獲得8強賽的第2勝，仍保有晉級機會，北一女中今天也以66比61險勝滬江高中，同樣要爭搶4強門票。

南山教練楊淑淨表示，今天贏了這1場，只是稍微喘口氣，還有沒結束，想要打進4強，就要看大家能不能抓住這最後的機會。

女甲級8強賽中，普門高中5勝，滬江高中和永仁高中都是4勝1敗，晉級4強的球隊也漸漸明朗。1060210

(中央社)