對陸態度轉彎 川普執政中美關係大事紀

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美國總統川普與中國大陸國家主席習近平通電話，同意遵循長久以來的「一中政策」，對北京當局無疑是重大外交激勵。

路透社報導，川普（Donald Trump）去年11月贏得美國大選以來，美中關係的重大發展如下：

12月2日：川普與總統蔡英文通電話。此舉可能觸怒一向視台灣為中國領土的北京當局，使美中關係複雜化。大陸很快提出抗議，指責台灣搞小動作。

12月11日：川普表示，美國不見得要堅守長期以來認為台灣屬於「一個中國」的立場，對美國近40年來的政策提出質疑。

12月12日：川普表示美國不見得要堅持「一個中國」立場後，大陸表達「嚴重關切」。

12月14日：大陸駐美大使向川普發出隱晦警告，稱北京當局絕不會在國家主權或領土完整議題上與華府討價還價。

1月11日：由陸方唯一1艘航空母艦帶領的大陸艦隊通過台灣海峽，台灣因此緊急出動戰機與海軍船艦，這是北京與台灣緊張關係升高的最新跡象。

1月12日：當時川普的國務卿提名人選提勒森（RexTillerson）表示，大陸不應繼續在南海爭議海域填海造陸，稱他們在島上興建軍事設施的行為，「類似於俄羅斯從烏克蘭手中奪走克里米亞」。

2月3日：大陸最高階外交官國務委員楊潔篪告訴白宮國家安全顧問佛林（Michael Flynn），大陸希望與美國合作，管控分歧與敏感問題。

2月9日：川普破冰致函習近平，稱盼與其合作，發展兩國關係。

2月9日：川普改弦易轍，與習近平通電話同意遵循「一中政策」。（譯者：中央社廖禹揚）1060210

(中央社)