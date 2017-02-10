搶記者手機阻採訪　台電員工判拘役40天

我要評比

經濟部去年在台電大樓舉辦電業法修正公聽會時，一名台電楊姓女員工不滿記者拍攝，搶2名記者的手機；台北地方法院今依強制罪判楊女拘役40天、得易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。1060210

(中央社)