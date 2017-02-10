中美軍機南海接近 共軍聲稱合法專業

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針對美方指美中軍機日前在南海空域「不安全」接近，中國大陸國防部官員今天堅稱，是美方軍機接近當時在執行例行任務的中共軍機，共軍飛行員採取「合法專業」措施應對。

路透社報導，1架美國海軍P-3C反潛偵察機與1架中國大陸空警200預警機，8日在南海黃岩島上空接近，相距不到1000英尺（約305公尺）。

中國大陸環球網報導，大陸國防部一名了解情況的官員表示，1架美軍軍機8日近距離接近正在黃岩島附近空域執行例行任務的中共軍機，「中方飛行員採取了合法專業的措施予以應對」。

這名未具名的官員說，中國大陸希望美方著眼兩國兩軍關係大局，採取確實措施，消除產生兩國海空意外事件的根源。

美軍太平洋司令部在聲明中指出，這架P-3C當時「正依國際法執行例行任務」，與空警200預警機在南海國際空域出現「不安全」互動。但美國海軍認為，這起軍機接近事件並非故意。

美國一名匿名官員表示，美中軍機之間這種互動情況「很少見」，2016年只曾出現過2次。

2001年4月，1架美國海軍EP-3偵察機在南海執行任務時，與中共1架殲8戰鬥機發生碰撞。這架戰機隨後墜毀，飛行員喪命，一度使美中關係緊繃。最終在美方表示遺憾，陸方釋放美軍人員、交還飛機後落幕。1060210

(中央社)