陸氣功大師王林病逝 江西法院證實
據江西撫州中級法院消息，與政商名流關係密切的中國大陸「氣功大師」王林今天下午因病經搶救無效在醫院死亡。
江西省撫州市中級人民法院在官網公布，王林10日下午4時17分因患抗嗜中性球細胞質抗體（ANCA）相關性血管炎、自身免疫性周圍神經炎，導致多重器官衰竭，經搶救無效在醫院死亡。
王林因涉及買兇殺害自己的關門弟子鄒勇被江西警方調查。兩人原為師徒關係，後因官司交惡。鄒勇2015年遭綁架失聯，最後被發現陳屍鄱陽湖。
撫州中級法院表示，王林2015年7月15日因涉嫌非法拘禁罪被公安機關刑事拘留，同年8月20日被逮捕，羈押在撫州市看守所，後因病轉入醫院監管治療。
2016年11月11日，撫州市人民檢察院以王林犯非法拘禁罪、詐騙罪、非法持有槍支罪、行賄罪向撫州市中級法院提起公訴，認為犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當追究刑事責任。
在法院審理過程中，王林因患有嚴重疾病無法出庭，撫州中級法院今年1月10日決定讓王林交保，同月12日裁定對王林中止審理，但繼續審理其他被告。
撫州中院今天表示，因王林病亡，法院將對王林及違法所得和涉案財產等相關事項依法作出裁決。
王林以「氣功大師」身分遊走中國大陸政商兩界，與已落馬的大陸前鐵道部長劉志軍、廣東省政協前主席朱明國等人關係密切。他被媒體形容為一些政治人物身邊的高人，扮演「國師」角色。
在一本已出版的照片集中，王林和演藝界的趙薇、李冰冰、王菲和前夫李亞鵬、李連杰及阿里巴巴集團董事長馬雲等人親密合影。1060210
(中央社)
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