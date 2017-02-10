大龍峒公宅延長申請期限 每戶市價85折
台北市都發局今天宣布延長大龍峒公宅申請期限至3月1日止，副市長林欽榮說，大龍峒公宅每一戶僅市價85折，有一房型和三房型，目前釋出45戶，歡迎民眾洽詢。
林欽榮下午前往大龍峒公共住宅會勘，林欽榮會勘後說，大龍峒公宅融合綠建築概念興建完成，又鄰近捷運圓山站及花博公園，生活機能完備，鼓勵在台北打拚的青年朋友把握時間踴躍申租。
林欽榮表示，因大龍峒公宅登記踴躍，有民眾反映因申請時間適逢農曆春節，希望延長時間，已交辦相關局處處理，為讓民眾方便看屋，11日、12日也會派員在場介紹屋型。
林欽榮說，大龍峒公宅共釋出45戶，這是北市府自營，並維持市長柯文哲政策，每一戶為市價85折以下，租金合宜，有一房型和三房型；此外，明倫國小公宅都市計畫變更已完成，且發包成功，預定會有380戶全新智慧公宅，3月初將動工，預計2、3年後完工。
都發局表示，大龍峒公宅原本從2日起受理申請，但因反應熱絡，原訂至15日申請結束，因適逢春節，許多民眾反映年假期間，未準備相關資料送件及到現場看屋。
都發局說，為提升民眾申租機會，申請期限延長至3月1日止，且預定3月10日下午在大龍峒公宅會議室辦理抽籤，3月底簽約後即可入住。
都發局這次釋出的大龍峒公宅共45戶，其中在台北市就學就業的民眾申請僅有3戶，包含1間1房型、2間3房型，最多的仍是設籍在台北市的民眾，可申請共25間，其中3房型有20間。至於房價部分，1房型22坪房租為1萬2400元、3房型41坪房租為2萬3100元。1060210
(中央社)
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