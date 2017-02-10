郵輪布局台灣好熱鬧 估客量艘次成長3成

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國外郵輪公司紛紛布局台灣，台灣港務公司估計，今年進出台灣的郵輪艘次及旅客量會比去年成長3成。

台灣港務公司今天在例行記者會中，引用國際郵輪協會（CLIA）2016年的分析報告，台灣目前是亞洲地區第2大郵輪客源市場，高於新加坡及日本，僅次於中國大陸。

根據CLIA預測，2017年全球郵輪旅客上看2530萬人次，亞洲郵輪人口可望破330萬人次。

台灣港務公司估計，今年台灣進出港的郵輪艘次與旅客量都將比去年成長3成，約有600艘次、100萬人次旅客。

台灣港務公司說，麗星郵輪長期以基隆港為郵輪母港，原本每年4至10月經營基隆港往來沖繩及石垣島定期郵輪航線，2016年起延長為全年都有定期航線模式。

2017年新增公主郵輪、歌詩達郵輪以基隆港為母港，另還有6艘國外郵輪首次來台灣，都將靠掛基隆港，包括：歐洲2號、愛達貝拉輪、海洋讚禮號、南冠號、盛世公主。

另麗星郵輪與公主郵輪除基隆港外，也要發展以高雄港為母港的航線，麗星郵輪3至5月，安排高雄港到香港、菲律賓馬尼拉和佬沃南向航線；公主郵輪10、11月，安排高雄港到香港、越南下龍灣南向航線及高雄港到沖繩、宮古島北向航線。1060210

(中央社)