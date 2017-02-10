郵輪布局台灣好熱鬧 估客量艘次成長3成
國外郵輪公司紛紛布局台灣，台灣港務公司估計，今年進出台灣的郵輪艘次及旅客量會比去年成長3成。
台灣港務公司今天在例行記者會中，引用國際郵輪協會（CLIA）2016年的分析報告，台灣目前是亞洲地區第2大郵輪客源市場，高於新加坡及日本，僅次於中國大陸。
根據CLIA預測，2017年全球郵輪旅客上看2530萬人次，亞洲郵輪人口可望破330萬人次。
台灣港務公司估計，今年台灣進出港的郵輪艘次與旅客量都將比去年成長3成，約有600艘次、100萬人次旅客。
台灣港務公司說，麗星郵輪長期以基隆港為郵輪母港，原本每年4至10月經營基隆港往來沖繩及石垣島定期郵輪航線，2016年起延長為全年都有定期航線模式。
2017年新增公主郵輪、歌詩達郵輪以基隆港為母港，另還有6艘國外郵輪首次來台灣，都將靠掛基隆港，包括：歐洲2號、愛達貝拉輪、海洋讚禮號、南冠號、盛世公主。
另麗星郵輪與公主郵輪除基隆港外，也要發展以高雄港為母港的航線，麗星郵輪3至5月，安排高雄港到香港、菲律賓馬尼拉和佬沃南向航線；公主郵輪10、11月，安排高雄港到香港、越南下龍灣南向航線及高雄港到沖繩、宮古島北向航線。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。