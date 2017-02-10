川習通話 陸委會：盼美堅守對台承諾

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美國總統川普9日與中國大陸國家主席習近平通話時同意遵循美方的「一中」政策。陸委會今天表示，期盼美方在過去台美良好互動的基礎上堅守對台承諾，發展更堅實的合作關係。

行政院大陸委員會傍晚回應媒體提問表示，政府期盼美方在過去台美良好互動的基礎上，繼續依據「台灣關係法」及「六項保證」堅守對台灣的承諾，發展更為堅實的合作關係，共同為區域和平繁榮貢獻力量。

陸委會說，中華民國是國際社會的一員，與美國有長期友好關係，政府重視台美及兩岸關係均衡發展，並堅定維護台海及區域的和平穩定，符合區域各方利益。

陸委會說，期盼美方繼續支持中華民國政府和平穩定的兩岸政策，並呼籲中國大陸對台採取正面態度，務實溝通化解分歧，尋求兩岸最大可能的合作空間，回應兩岸人民及各方對台海和平的共同期待。

白宮美東時間9日深夜發布新聞稿說，川普與習近平通電話時，川普「應習近平要求」同意遵循美國的「一個中國」政策。

大陸官方媒體新華社10日中午的報導只說，川普表示，「我充分理解美國政府奉行一個中國政策的高度重要性。美國政府堅持奉行一個中國政策。」

這是川普上任以來首次與習近平通電話。1060210

(中央社)