助脫貧 陸今年擬搬遷貧民340萬人

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中國大陸國家發改委表示，今年易地扶貧搬遷的目標達340萬人，遠高於2016年全數完成的目標值249萬人，使今年成為搬遷安置的第1個高峰年。

中新社報導，中國大陸國家發展和改革委員會今天召開「2016年脫貧攻堅與易地扶貧搬遷工作成效」新聞背景說明會，提到上述數字。

報導指出，2016年3月，中國大陸官方下達全年搬遷249萬人的任務，以及提供人民幣828.5億元貼息貸款規模。截至2016年底，各地已承作的貼息貸款額度為662.45億元，249萬人易地扶貧搬遷的目標如期完成。

國家發改委官員透露，截至2016年底，中國大陸22個省區共1282個縣區的易地扶貧搬遷項目，已全部開工，安置住房、配套基礎設施和基本公共服務等建設正推進中。

對於今年的脫貧攻堅任務，國家發改委官員表示，今年將出現易地扶貧搬遷安置的第1個高峰年，確定的搬遷目標為340萬人。1060210

(中央社)