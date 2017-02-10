玉里清潔隊獲贈紅包 全捐愛心天主堂

玉里鎮公所清潔隊長秦真平（右）將紅包轉贈玉里天主堂。（楊漢聲翻攝）

花蓮縣玉里鎮公所清潔隊犧牲春節假期加班，鄉親為體恤清潔隊員一整年辛勞，依習俗包紅包表達謝意；清潔隊員們不納為己有，由隊長秦真平代表將紅包共1500元，全數捐贈玉里天主堂做公益。

秦真平表示，春節期間收垃圾，很多民眾為了感謝清潔人員的辛勞，在丟垃圾時，都會直接將紅包擲入垃圾車駕駛座內，隨即離去；隊員們忙於工作推辭不及，收隊後也無法逐一退還民眾，於是繳回公所政風室依廉政倫理規範統一登錄。

很感謝民眾的好意！秦真平說，清潔隊員有26人，多數路線人員都收到民眾表達謝意贈送的紅包，每個紅包內現金約百元，但他們僅能謝謝民眾的好意，沒辦法收取任何餽贈，都會當場婉拒。

鎮長龔文俊表示，政風室早在春節前就已向清潔隊加強宣導拒收餽贈，仍有熱情鄉親依習俗贈與。服務是公務機關的天職，鄉親一句「辛苦了，謝謝你！」就是對清潔隊最大的鼓勵。

(中時)