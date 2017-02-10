高雄MIZUNO國際馬拉松 12日開跑

2017高雄MIZUNO國際馬拉松將於12日清晨6時20分在世運大道熱烈開跑，今年計有日本、肯亞、美國等31國、308位國外跑者及國內好手總計2萬2000名選手共襄盛舉，國別數及人數都創歷屆新高，更有534名跑友將人生初馬獻給高雄馬。當天賽事由博斯電視台（MOD 174）於上午6時起全程直播。

本屆高雄MIZUNO國際馬拉松賽事分為全程馬拉松組（42.195公里）、超半程馬拉松組（25公里）及休閒組（5公里），全馬男子冠軍可獲得新台幣30萬元、女子冠軍可獲得20萬元，總獎金147萬元。全馬男子組頂尖跑者齊聚，包括連奪2014、2015年兩屆全馬男子組冠軍的肯亞名將朱貝（Chobei Josphat Kiptanui Too），與2016年擠下朱貝奪冠的查爾斯（CHARLES KIGEN KIMUTAI），其餘肯亞好手的實力也都在2小時20分內；國內精英男子選手部分，2016年首次參加全程馬拉松即稱霸國內冠軍的「在地黑馬」鄭瑞竹今年將再度角逐國內第一，拿下2016台北馬拉松全馬男子組冠軍的長跑好手蔣介文亦不容小覷，在地好手柯世傑今年則轉戰超半馬組。

全馬女子組部分，去年以2小時37分15秒問鼎后座，並創下大會紀錄的的莫妮卡（Monica Watetu Ndiritu） 因簽證問題今年無法出席，但肯亞女將仍來勢洶洶，甫於2017金門馬拉松奪下女子冠、亞軍的塞西莉亞（Cecilia Wayua Michael）及瑞絲波（Risper Lagat Chelagat）也都有后座實力；國內女子組部分，2016里約奧運成為國內女子馬拉松新紀錄保持人，並摘下2016台北馬國內女子冠軍的謝千鶴則為調整狀態選擇應戰超半馬組。

(中時)