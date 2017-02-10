家境清寒又罹癌 警主動發起捐助度困境
家貧的花蓮縣卓溪鄉中正部落高性民眾，不幸罹患口腔癌，沉重醫藥費壓的他喘不過氣來。暖心員警徐保義查訪獲悉，主動發起救助，獲2愛心企業捐款回應，寒冬送暖，解了高家燃眉之急。
玉里警分局卓溪分駐所警員徐保義日前於轄區家戶訪查時，見到中正部落許久未見的高姓民眾，閒談中，得知對方因患口腔癌赴醫院治療一陣子，最近才返回家休養。高姓民家境清寒，加上高額治療費用，生活更是雪上加霜，徐保義於心不忍，隨即透過管道向各界申請協助，希望能助高民渡過困境。
徐保義登高一呼，獲得全泰和公司董事長蔡建和及廷睿工程負責人王展章熱心回應，慨捐慰問金1萬元。
玉里警分局主任黃文宜、組長陳博宜及徐保義日前帶著2位熱心企業主的愛心，前往中正部落關懷慰問高姓民眾，並轉贈慰問金，以解其燃眉之急。高姓民眾見眾人前往關心，不停鞠躬道謝，還感動到紅了眼眶，讓在場人士為之動容。
洪任宏表示，警方會持續關心及協助高姓民眾，也期盼透過此善行拋磚引玉，讓社會各界善心人士注意到弱勢家庭，並給予適時之經濟救助，一份小小的愛心，對有需要之民眾，就會是大大的幫助。
(中時)
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