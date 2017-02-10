大陸氣功大師王林 因病死亡
被大陸知名氣功大師、「中華奇人」王林10日下午因病死亡，享年65歲。他生前活躍政商及演藝界，官員找他看風水、算命、治病。富商馬雲及明星李連杰、趙薇向他請教。他是江西萍鄉首富，其府邸「王府」極其豪華，只招待貴客。
由於名氣太大加上和落馬官員交往複雜，終究導致他入獄，和他有交往的高幹數不盡。例如，落馬的江西省政協前副主席宋晨光，王林被曝係其高級顧問。他和落馬的劉志軍（原鐵道部長）、朱明國（曾任廣東省政協主席、中共廣東省委副書記兼省委政法委書記）也有交往。不少官員落馬前都會專程向其討教吉凶。
王林位於萍鄉蘆溪縣的「王府」是一棟4層高的別墅，院內佈局雅致，既有水池花木，也有小橋流水。「王府」是他接待慕名而來的權貴們的場所。
王林的傳說有很多，據說他出生在蘆溪的王林早年隨四川眉山高僧學道，可以用氣功治病，甚至「醫治好過外國元首」，此後成為聞名的氣功大師。
王林以「空盆來蛇、斷蛇復活、紙灰復原、意念異物、淩空題詞、徒手斷鋼筋、輕功懸空提水行」等所謂的超凡本領著稱。他的特異功能主要靠意念。
2015年7月15日，王林因涉嫌非法拘禁罪被公安機關刑事拘留，同年8月20日被逮捕，羈押於江西撫州市看守所，後因病轉入醫院監管治療。
2016年11月11日，撫州市人民檢察院以被告人王林犯非法拘禁罪、詐騙罪、非法持有槍支罪、行賄罪向撫州市中級人民法院提起公訴，認為犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當追究其刑事責任。
撫州法院網公佈，10日16時17分，被告人王林因患ANCA相關性血管炎、自身免疫性周圍神經炎，導致多器官功能衰竭，經搶救無效在醫院死亡。
(中時電子報)
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