詹啟賢台中訪基層 陳清景：國民黨欠缺氣魄之人
有意競選國民黨主席的候選人詹啟賢今天到台中市拜訪前市議員陳清景，而有民眾得知詹要來，特別在陳位於北屯區后庄路的服務處等候，談起國民黨主席改選在5人表態參選下，競爭激烈，基層反應卻很冷清。陳清景說，國民黨欠缺站出來對執政黨表達不滿的氣魄之人。
陳清景激動表示，人民生活痛苦指數不斷攀升，像一例一休、同性結婚以及物價不斷攀升等，民進黨執政以來爭議不斷；目前國民黨主席選舉欠缺有氣魄的人，應該要有人站出來帶頭向執政黨抗爭，要是以前國民黨執政時期，民進黨早就罵翻天。
市議員沈佑蓮說，敢承擔的人想站出來雖然很好，但是不是有辦法承擔，那要看這個人的經歷與專業，她也祝福詹這麼有勇敢出來參選，基層也盼望有能力、有經驗的領導人來帶領黨。
陳清景強調，像前副總統吳敦義，沒啥聲音，郝龍斌前市長也是，看不出誰比較有魄力，會讓基層覺得振奮與期待。外傳藍營軍公教基層希望黨主席以協調產生，陳清景說，他贊成這樣程序至於誰最適合？他說覺得都很陌生。詹則表示，除非參選人及支持者能諒解否則採協調方式產生對民族程序就是一種傷害。
詹啟賢在致詞時不忘打出「清新牌」來爭取支持，他說自己的想法與做法創新、前衛，比較接近社會基層，尤其沒包袱、不與人結怨，也有企業化觀念能與社會結合。
(中時)
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