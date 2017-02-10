展望會頒助學金 「碳佐麻里」請客
台灣世界展望會10日頒發資助學童助學金，這學期高雄地區共有3725名學子獲獎，發出助學金2800萬元；另以燒肉聞名的「碳佐麻里」精品燒肉中午也請展望會37名清寒學子享用美食，喜悅洋溢。
今天受邀的都是高中及大學學子，來自茂林區的歐妮和辰媛分別就讀高三及專科4年級，兩人都是魯凱族且是隔代教養；歐妮由外婆撫養長大，從國小開始接受展望會資助，她說，個性比較雞婆，多年來受人幫助，以後也想回饋幫助別人，所以，未來想當社工。
辰媛則因父親長年生病，讓她選讀護理系，想當護士，由阿嬤照顧長大的她，從念幼稚園開始接受展望會資助，她說，父親在前年走了，不過想當護理人員的心沒有變，她現在在超商工讀，賺生活費。
台灣世界展望會表示，該會資助就學的清寒孩子教育扶助金，每學期7500元，未就學則資助營養扶助金，這學期高雄地區有3725人受資助，發出的助學金約2800萬元。
而聞名的「碳佐麻里」多年來投入公益，捐助20萬元支持世界展望會「貧童營養扶助金」，中午並邀請清寒學子用餐；店長黃柏勛並以「讓愛分享，看見不同的未來」為主題，分享就業及求學的心路歷程。
27歲當上店長的黃柏勛說，他自己也是出身清寒家庭，從小家中經濟景況不佳，但靠著努力認真念書，也申請了不少獎助學金，一路上也歷經不少困難及挫折，未來夢想是有自己的事業。
他鼓勵所有的資助童，不要因為出身貧困就感到自卑，反而應該更加認真念書，並且加強自己的內涵與學養素質，找到自己的興趣及目標，築夢踏實，努力在人生路上奮鬥一番，只要有著這樣堅定的信念，相信未來必定也能成就一番事業；到時不要忘記幫助過自己的人，愛就是要靠著不斷的傳承，正面的力量也才能一直延續下去，感染身邊每個人。
(中時)
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