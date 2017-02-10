朱康震請辭中職秘書長獲准 副秘書長王惠民暫代

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朱康震請辭中華職棒聯盟秘書長獲准。(資料照 鄭任南攝)

中華職棒聯盟秘書長朱康震請辭，經會長吳志場與他懇談後，尊重其意願同意請辭，2月13日起由副秘書長王惠民暫代秘書長。

朱康震去年開刀，因聯盟事務繁忙無法獲得休養，2個月前就向吳志揚提出口頭請辭，經了解 原因，決定尊重個人意願。

2月13日起暫代秘書長的王惠民，在前中職聯盟會長黃鎮台任內就曾任代秘書長，對聯盟運作熟悉，擅與4支球團溝通及開源節流。

(中時電子報)